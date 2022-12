Mit einer Krippenfeier für die jüngsten Gemeindemitglieder begannen die Gottesdienste der katholischen Pfarrei St. Michael an Heiligabend. Für den musikalischen Rahmen der Andacht in der gutbesetzten Balthasar-Neumann-Kirche von Hofheim sorgten Hildegard Keim an der Orgel, Jan Aaron Snaschel als Begleiter und Solosänger Alexander Scholl.

„Die schöne, festliche Musik hat unsere Herzen

...