Experimente locken

Lampertheim. Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. MINT ist überall: Ob in der Küche, beim Zocken oder im Alltag – immer gibt es etwas Neues zu entdecken. In der Stadtbücherei sind nun im Rahmen der Aktionen „MINT – Lesen und Experimentieren“ wieder Kinder von sechs bis elf Jahren eingeladen, sich an interessanten Projekten zu beteiligen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitag, 13. Januar, findet die erste Aktion von 14 bis 16.30 Uhr statt. Jeden Monat steht ein Buch zur Aktion im Vordergrund und im Anschluss gibt es spannende Experimente. Anmelden können sich Interessierte ab sofort per E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de. Die Teilnahme an der Aktion kostet drei Euro und ist direkt vor Ort zu bezahlen. Weitere Termine sind 10. Februar, 10. März und 5. Mai.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich an der MINT-Aktion für Zehn- bis 16-Jährige in der Bücherei zu beteiligen. Wer vier Bücher mit Bezug zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik liest und bei der Rückgabe die MINT-Entdeckungskarte stempeln lässt, den erwartet ein kleiner Preis. Aus welchem der vier Bereiche die Bücher stammen, ist egal. Das Programm wird unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Nähere Auskünfte sind bei der Jugendförderung Lampertheim erhältlich ab 9. Januar unter Telefon 06206/935-312 oder ebenfalls per E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de. red