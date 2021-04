Chor Ephata veröffentlicht A-cappella-Stück als Musikvideo

Lampertheim. Der Gospelchor Ephata hat ein neues Musikvideo unter den Titel „Someone’s Walkin’“ veröffentlicht. Der Text des modernen Spirituals handelt vom Leiden Jesu beim Tragen seines Kreuzes und von der Erkenntnis, dass er dieses Leiden für die Menschen auf sich genommen hat. Die Besonderheit des Projekts: Es handelt sich um ein A-cappella-Stück. Eine zusätzliche Herausforderung für die Mitwirkenden, kommt es dabei doch besonders auf die Genauigkeit der Einzelstimmen an. Trotz der ungewöhnlichen Umstände, die nach wie vor das Proben zu Hause sowie Einzelaufnahmen erfordern, war die Motivation der Sänger hoch. So kann man inzwischen von einer gewissen Routine bei den Onlineproben und den Aufnahmen sprechen, wodurch das Projekt zügig umgesetzt werden konnte. Auch die Nachbearbeitung der Tonaufnahmen sowie die coronakonforme Produktion eines Musikvideos nehmen immer professionellere Züge an. Maria Karb, Chorleiterin und Initiatorin der Videoprojekte, stellte mit Freude fest, dass der Chor Ephata an den unerwarteten Herausforderungen gewachsen ist. Trotz anhaltender Ausnahmesituation ist kein Stillstand oder gar ein Mitgliederschwund zu verzeichnen. Im Gegenteil: Mit Yannick Toth konnte jüngst sogar ein neues Chormitglied gewonnen werden, das sein Gesangstalent in einem Solo unter Beweis stellt. Das Video ist aufrufbar auf www.chorephata.de sowie auf Facebook, Youtube und unter bistummainz.de/pfarrei/lampertheim. red (Bild: Chor Ephata)

