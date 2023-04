Buntes Programm

Hofheim. Der Frauentreff der evangelischen Kirchengemeinde hat sein Jahresprogramm fertiggestellt, das fast ausschließlich immer donnerstags um 17 Uhr fast zehn Terminangebote im Gemeindehaus umfasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 20. April erfolgt unter dem Motto „Gemeinsam fit“ eine Hockergymnastik. Die Wiesbadener Märchenerzählerin Christiane Müller ist am 25. Mai zu Gast. „Der Prozess gegen den Wind“ lautet eines der erzählten jüdischen Märchen voller Weisheit und Tiefe, die durch Lieder und Klezmer-Flötenmusik untermalt werden. Die Veranstaltung wird zusammen mit den Dienstagsfrauen der Kirchengemeinde durchgeführt. Um Geselligkeit bei Erdbeerbowle dreht sich die Zusammenkunft am 15. Juni, kulinarisches mit geräucherter Forelle und Salat wird am 20. Juli aufgetischt. Grußkarten für das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Bürstadt werden am 17. August gebastelt, dazu gesungen und vorgelesen. Zum Weinhaus Weis nach Worms geht es am 21. September. Zum Schmücken der Friedenskirche anlässlich des Erntedankfestes kommt der Frauentreff am Samstag, 30. September, um 14 Uhr, zusammen. Das Treffen am 19. Oktober wird von Pfarrer Holger Mett gestaltet. Einen Reisebericht und Bilder präsentiert Wolfgang John am 16. November. Den Abschluss des Jahres bildet am 7. Dezember die Adventsfeier. fh