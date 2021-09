Von Peter Jaschke

Jeanette Rosen aus Weinheim ist die neue Regisseurin der Theater-Initiative Ladenburg (TiL). Deren neues Stück „Push-up 1-3“ feiert am Sonntag, 19. September, erstmals in Ilvesheim Premiere und wird ab Mitte Oktober sechsmal in der Römerstadt gegeben. „Wir kommen gut voran, und es macht uns viel Spaß“, sagt Rosen beim Probenbesuch. Die Schauspielerin, Drehbuchautorin

...