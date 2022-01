Mit zwei Neuzugängen im Ensemble und Tobias Schindler als neuem Regisseur bereitet sich die 1978 gegründete Theaterinitiative Ladenburg (TiL) auf die Premiere ihres aktuellen Stücks am Samstag, 14. Mai, vor. Genauer gesagt, handelt es sich um zwei jeweils 45-minütige Dramen an einem Abend: „König Ödipus“ und „Antigone“ sind jedoch nicht in der klassischen Version des Dichters Sophokles zu

...