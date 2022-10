So will die Stadt Ladenburg geflüchtete Menschen unterbringen

In Ladenburg soll der Wasserpreis erneut erhöht werden: Stimmt der Gemeinderat in der nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 26. Oktober, um 18 Uhr im Domhofsaal zu, steigt die Gebühr von 1,42 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser um elf Cent auf 1,53 Euro im Haushaltsjahr 2023. „Dieser höhere Wert ergibt sich primär aus den gestiegenen Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes, die sich

...