"Radiale" startet am 23. April: 160 Arbeiten an fünf Orten

Die kreisweite Kunstausstellung "Radiale" startet am 23. April mit der Eröffnung im Landratsamt in Heidelberg. An fünf Orten sind in den kommenden Wochen rund 160 Werke von insgesamt 115 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen.