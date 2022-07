Nächster „Sundowner“

Ladenburg. Die städtische Reihe „Sundowner am Wasserturm“ geht am Donnerstag, 7. Juli, weiter. Von 17.30 bis 21.30 Uhr stehen musikalische Beiträge aus dem Jugendzentrum „Kiste“ auf dem Programm. Los geht es mit der neuen Jam-Band, die vor kurzem international wurde: Neben den Stammmusikern Flo und Anes gehören nun auch Andriy und Dmytro aus der Ukraine dazu. Es folgt eine Unplugged-Darbietung von Sängerin Michelle und Anes am Piano. Danch fordern DJ Skavix und DJ Felix mit Mixed Music und House-Music zum Tanz auf. Wer dabei sein möchte, bringt Picknickdecke, Gartenstuhl oder Campinghocker mit. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Wer mag, kann sich selbst verpflegen. Der Eintritt ist frei. pj

