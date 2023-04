Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bundesgartenschau Ladenburger Jakob Wolf beim Landschaftsgärtner-Cup auf der Buga

Am Freitag wird es spannend: Wer wird Landesmeister der Landschaftsgärtner-Azubis? Mit dabei auf der Bundesgartenschau in Mannheim: Der Ladenburger Jakob Wolf (19) will sein Talent unter Beweis stellen.