Ladenburg trauert um Helmut Kinzig

Am vergangenen Samstag früh ist der Ladenburger CDU-Altstadtrat Helmut Kinzig im Alter von 86 Jahren gestorben. „Der Helmut war die Sängereinheit“, sagen Aktive des Gesangvereins von 1883, den Kinzig vor der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden im Jahr 2002 rund 30 Jahre geleitet hatte – so lange wie bisher keine Person vor und nach ihm. In seine Amtszeit fiel die Einweihung des Ratskellers. Das

...