Von Peter Jaschke

Einen kleinen Ersatz für die abgesagte Kerwe in Ladenburg bietet der Athletik-Sport-Verein (ASV) von Samstag, 14. August (ab 16 Uhr), bis einschließlich Montag, 16. August, am Klubhaus Altes Pumpwerk (Hinterer Rindweg 124). Folglich stehen wie im Vorjahr weder Fahrgeschäfte noch Süßwarenstand auf dem Marktplatz. Weiterhin wegen Corona notwendige, „strenge Auflagen“, so

...