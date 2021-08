Endlich wieder Live-Musik, endlich wieder Open-Air – die Menschen auf der Festwiese in Ladenburg dürsten in Zeiten der Pandemie geradezu nach dem Gemeinschaftserlebnis, nach Entspannung und Spaß. Ausverkauft und beste Stimmung heißt es bereits bei den Picknick-Konzerten von „Bukahara“ am Donnerstag und „Milky Chance“ am Freitag. Am Samstag strömen immerhin gut 600 Besucher zu Alice Merton vor

...