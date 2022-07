Der Motorsportclub (MSC) Dr. Carl Benz Ladenburg ist „gut über die Runden gekommen“. So fasst der in der Hauptversammlung am Donnerstagabend im Domhof wiedergewählte Vorsitzende Klaus Kurz die vergangenen drei Jahre zusammen. Der 69-Jährige kündigt im Bilanzgespräch an, mit Ablauf der neuen Amtszeit 2024 - nach dann zehn Jahren am Steuer des Vereins - nicht wieder zu kandidieren. Zufrieden

...