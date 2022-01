Jugend sorgt für wohnortnahen Service

Auch diesmal kümmert sich die evangelische Jugend in Ladenburg um die Entsorgung abgeschmückter Christbäume. Erstmals können die Bäume an 31 eigens gekennzeichneten Abholpunkten im gesamten Stadtgebiet abgelegt werden. Und zwar frühestens ab Freitagvormittag, 7. Januar, bis spätestens zum Abholtermin am Samstag, 8. Januar, ab 8 Uhr. „Bäume, die später abgelegt werden oder vor Häusern stehen, werden nicht mitgenommen“, betont der evangelische Diakon Thomas Pilz.

QR-Code fürs Smartphone

Die Abholstellen sind in einem Internetplan (Google-Map) eingezeichnet (https://bit.ly/3FH85Co). Ohne Karte sind die Punkte jedoch teils nicht eindeutig auszumachen. Ab Anfang Januar sollen die Ortsangaben aber auch auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde www.ekila.de sowie in den Schaukästen in der Realschulstraße 7 und im Pfarrhof zu sehen sein, auch mit QR-Code fürs Smartphone. Nachfolgend haben wir die Punkte bereits stadtteilweise zusammengestellt und möglichst präzisiert. Alle Angaben sind jedoch ohne Gewähr.

Weststadt und Aufeld: Parkplatz Ecke Alte Wallstadter Straße/Hohe Straße, Brunnenstraße (Grünfläche Wallstadter Straße/An der Hockenwiese), Astrid-Lindgren-Schule (Kreuzung Breslauer und Wiesenstraße), Nordapstraße (Wendeanlage), Aufeld-/Ecke Daimlerstraße, Ecke Wichern-/Boveristraße.

Innen- und Nordstadt: Grünfläche gegenüber dem Bahnhof, Friedhof (Preysingstraße), Martinshöfe (Schwarzkreuzstraße), Wasserturm (Stromverteiler Neckarstraße); Suebenplatz, Parkplatz Zehntstraße/Zwingertgasse, Langgewannstraße (Neubaugebiet).

Altstadt: Grünfläche An der Bleiche/Cronberger Gasse, Marktplatz gegenüber Metzgerei, Grünfläche Trajanstraße gegenüber Platz an der Linde, ev. Pfarrhof, Parkplatz Am Graben (Weinheimer Straße).

Südstadt: Ende Goethestraße (CBG-Wiese), Minigolfplatz, Spielplatz Kastellweg, Merian-Realschule, Kreuzung Heidelberger Straße/Bollweg, Wasserspielplatz am Bollweg.

Weihergärten: Am Wasserbett (unterhalb Verkehrskreisel), Grünfläche an Tankstelle Schriesheimer Straße, Anne-Frank-Kindergarten, Hinterer Rindweg (Parkfläche zwischen Mühlgewann und Rautenthaler Straße), Hirschberger Allee (Ecke Hinterer Rindweg), Bushaltestelle Weihergärten, Spielplatz nahe Stahlbühlring (oberhalb von Im Oberen Rech).

Geld nicht an Bäume hängen

Es wird gebeten, kein Geld an die Bäume zu hängen. Spenden für die Jugendarbeit können in einem Umschlag im Pfarramt (Kirchenstraße 28) oder im Büro des Diakons (Realschulstraße 7) eingeworfen werden. Überweisungen sind möglich mit der Angabe „Christbaumaktion“ aufs Konto der Evangelischen Kirchengemeinde (IBAN:DE59 6705 0505 0066 0018 14). Mailkontakt: thomas.pilz@kbz.ekiba.de.

Die Abgabestelle bei Familie Wolf in Neubotzheim ist nach Auskunft von Pilz nicht mehr offiziell eingeplant. Montags bis freitags von 8 bis 12 und 12.45 bis 16 Uhr können Bäume auch bei AVR-Sammelstelle in Hirschberg entsorgt werden (Lobdengaustraße 21).

In Heddesheim am Badesee

Wie im vergangenen Jahr hat der Bauhof Heddesheim auf dem Badeseeparkplatz eine Sammelstelle für Christbäume eingerichtet. Diese wird von den Konfirmandinnen und Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Heddesheim betreut. Am Samstag, 8. Januar, können die Bäume in der Zeit von 9 bis 15 Uhr an dieser Sammelstelle abgegeben werden. Eine Gebühr gibt es nicht, aber die Konfis freuen sich über eine Spende, die hälftig der Jugendarbeit der Kirchengemeinde sowie einem sozialen Zweck zugute kommt. Dies teilte Pfarrer Dierk Rafflewski dazu mit.