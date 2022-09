Innenstadt ab Freitag dicht

Wegen des 47. Ladenburger Altstadtfestes am Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, ist die Feuerleitergasse bereits ab Donnerstag, 8. September, frühmorgens gesperrt. Dies teilt die Stadt Ladenburg mit. Bewohnerinnen und Bewohner der Mühlgasse dürfen ab Freitag, 9. September, um 7 Uhr ihre Autos dort nicht mehr parken, damit Flohmarktstände aufgestellt werden können. Es ist ansonsten damit zu rechnen, dass Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden. Der gesamte Innenstadtbereich ist spätestens von Freitag, 14 Uhr, bis spätestens Montag, 12. September, um 7 Uhr auch für den Durchgangsverkehr dicht.

Zufahrten abgesperrt

Aus Sicherheitsgründen werden an allen Zufahrten zur Altstadt fest verankerte Absperrungen angebracht. Für Anwohnerinnen und Anwohner besteht deshalb über das ganze Wochenende keine An- und Abfahrtsmöglichkeit. Ihnen stehen auf der Festwiese am Wasserturm und dem Firmenparkplatz der Firma ABB in der Wallstadter Straße zusätzliche Parkplätze zur Verfügung.

Für die während des Fests wegfallenden Behindertenparkplätze im Innenstadtbereich werden in der Neckarstraße (zwischen Carl-Benz-Haus und Wasserturm) Ersatzflächen eingerichtet. Behindertenparkplätze sind auch auf den altstadtnahen Parkplätzen „An den Kirchen“ und „Am Graben“ ausgewiesen. In der Bahnhofstraße 36 wird ein Taxistand eingerichtet.