Im Einsatz für die Schüler

Ladenburg. Die Generationenwerkstatt der im vergangenen Herbst eröffneten Draußenschule in Ladenburg ist aktiv: Als einer der ehrenamtlichen Fachleute, die das Unterrichtsangebot ergänzen, hat Werner Molitor dieser Tage gleich zwei Einsätze organisiert. Zuerst konnte am Schulhaus im Waldpark dank einer Pflanzenspende der Baumschule Huben sowie unter Anleitung von Gartenbauingenieur Molitor eine Hecke gepflanzt werden. Tags darauf fand eine kindergerechte Brand- und Sicherheitsschulung mit Matthias Wolf von der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg statt. Wolf freute sich über seinen ersten Einsatz dieser Art nach Corona. Und 26 Kinder der Draußenschule staunten am nahegelegenen Wasserspielplatz über das Löschfahrzeug. Auf einem benachbarten Grundstück von Molitor entzündete Wolf mit den Mädchen und Jungen ein kleines Feuer. Mit Hilfe des sogenannten Verbrennungsdreiecks stellte der Feuerwehrmann die Bedingungen dar, die notwendig sind, damit ein Feuer entsteht.

