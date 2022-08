Festival mit vielen Neuerungen

Der Weinheimer Schlosspark und die Festwiese in Ladenburg sind Schauplätze für das „Beat & Eat Festival“. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen, auf die Besucher warten regionale und nationale Künstler, Comedians und Motto-Events.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mal entspannt im Liegestuhl picknicken: „Beat & Eat“ 2021, hier beim Oktoberfest-Frühschoppen in Ladenburg mit der Formation Münchner G´schichten. © Peter Jaschke

Rückblick: Im Sommer 2021 wurde ein neues Veranstaltungskonzept mit einzigartiger Atmosphäre kreiert. Das „Beat & Eat Festival“ kombiniert Open-Air-Feeling mit Live-Shows, Comedy und Party – abgerundet durch ein vielfältiges gastronomisches Angebot. DeMi Promotion, die Hirschberger Konzert- und Eventagentur, ist als Veranstalter für ihre in der Metropolregion Rhein-Neckar regelmäßig stattfindenden nationalen und internationalen Open-Air-Shows bekannt.

Gemeinsam mit den Bürgermeistern beider Städte, Manuel Just aus Weinheim und Stefan Schmutz aus Ladenburg, stellt DeMi Promotion das Festival 2022 erneut auf die Beine. Fünf Live-Shows, zwei in Ladenburg und zwei in Weinheim, stehen auf dem Programm. In Weinheim findet das Festival im Rahmen des alljährlichen Kultursommers im Schlosspark statt. In Ladenburg wird das Festival auf der Festwiese am Neckar ausgerichtet.

Ein Stück Kultur zurückgeben

„Wir freuen uns auf die Neuauflage von ,Beat & Eat’ und das abwechslungsreiche Programm auf unseren Open-Air-Bühnen“, so Dennis Gissel, Geschäftsführer der DeMi Promotion. Den Menschen in der Region möchte man ein Stück Kultur zurückgeben. Gissel: „Wir haben für jeden Geschmack etwas im Programm. Die Besucher können sich auf einen bunten Mix aus regional und national bekannten Künstlern, Comedians und Motto-Events freuen. Und wir freuen uns, damit bei den Besuchern neue Erinnerungen und Emotionen zu schaffen.“

Lounges und VIP-Plätze

In Weinheim wäre das Festival mit „Joe – Eine Hommage an Joe Cocker“ am Donnerstag, 4. August, gestartet. Doch die Veranstaltung wurde abgesagt. Bereits erworbene Tickets können für andere Veranstaltungen des „Beat & Eat Festivals“ genutzt werden (Umtausch an der Abendkasse), teilte DeMi Promotion mit. Auch eine Rückgabe der Tickets an der Vorverkaufsstelle ist möglich. Programm gibt es wiederum an den Folgetagen, wenn im Schlosspark mit Sunshine Live zu „Die 90er – Live on Stage“ mit Masterboy, Captain Jack sowie mit Chris Nitro am Freitag, 5. August, gerockt wird. Am Samstag, 6. August, kommt bigFM mit seinem bekannten DJ „Olde“.

Ladenburg eröffnet das „Beat & Eat“ mit „Oliver Pocher – Live“ am Donnerstag, 18. August. Am Freitag, 19. August, verwandelt sich die Festwiese in eine fulminante Mallorca-Party. Ikke Hüftgold, Stefan Stürmer und viele mehr bringen den Mallorca-Vibe nach Ladenburg. Der 20. August steht ganz im Zeichen des „Purelei Birthday Festivals“ mit DJ David Puentez und weiteren Gästen. Eine weitere auf der Festwiese geplante Veranstaltung mit Rainhard Fendrich wurde in den Mannheimer Rosengarten verlegt.

Der Veranstalter hat sich für das Festival Neuerungen einfallen lassen. Dennis Gissel: „Wir haben unsere Ticketkategorien erweitert. Dieses Jahr gibt es nicht nur Liegestühle, sondern auch Lounges, VIP-Plätze auf der Bühne, Stehplätze, kleine, aufblasbare Pools bei der Mallorca-Party und vieles mehr.“ red

Info: Platzbuchung mit Essen über www.beatandeat.net