Verein setzt sich für grünere Gärten ein

Wenn man Dieter Bühler auf Schottergärten anspricht, hat er eine eindeutige Meinung. „Es muss ganz klar um die Frage gehen, wie man diese reduzieren kann“, sagt der Vorsitzende der Ilvesheimer Obst- und Gartenbauvereins (OGV). Dabei betont Bühler ausdrücklich, dass alle wichtigen Personen ins Boot geholt werden müssen. Es gehe darum, positive Anreize zu schaffen. „Darüber, wie das genau aussehen kann, sind wir noch in Gesprächen. Da wäre es zu früh, jetzt vorzupreschen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ehrungen Zehnjährige Mitgliedschaft: Renate Löber, Jutta und Norbert Magin, Thea Pickel, Edith und Wolfgang Spietzack, Sophia Runge, Ingrid und Peter Ludwig 25 Jahre: Hede Feuerstein und Ingrid Schallenmüller 40 Jahre: Renate Koppert, Theo Tappe, Vroni und Walter Schmitthäuser sowie Oswald Maue 50 Jahre: Inge und Lothar Ockert Funktionsträger-Ehrung: Michael Wunderak (fünf Jahre), Wolfgang Spietzack (zehn Jahre), Annemarie Böhl (15 Jahre), Dieter Bühler und Walter Schmitthäuser (20 Jahre), Inge Ockert (25 Jahre)

Der OGV-Chef, der bei der jüngsten Jahreshauptversammlung einstimmig wiedergewählt wurde, ist aber guter Dinge. Das Treffen der Initiative zum Wildtier- und Insektenschutz (wir berichteten) sei „überfällig“ gewesen – und ein gutes Zeichen. „Das kontinuierliche Weiter-Entwickeln ist wichtig“, sagt Bühler. Auch bei anderen Themen schaut er zuversichtlich in die Zukunft: „Ich bin optimistisch, dass wir in diesem Jahr auch wieder Kurse und Vorträge anbieten können.“ Die Corona-Pandemie habe dies in den vergangenen zwei Jahren erschwert.

Der OGV zeigte aber auch, wie man aus der Not eine Tugend macht. Während der Pandemie konnte der Sieger des Blumenschmuckwettbewerbs zwar nicht in einer Präsenz-Veranstaltung gekürt werden, so brachte man die Preise einfach zu den Teilnehmern nach Hause. „Während Corona haben sogar mehr Menschen mitgemacht, weil sie sich häufiger im Garten oder auf ihrem Balkon aufgehalten haben“, freut sich Bühler. Auch in diesem Jahr wird der Wettbewerb wieder stattfinden. Der OGV hat seit diesem Jahr übrigens ein weiteres Tätigkeitsfeld. Bei der Samenbibliothek, die von der Gemeindebücherei angeboten wird, ist der Verein in beratender Funktion tätig. Das Prinzip ist einfach: Die Nutzerinnen und Nutzer können Saatgut aus der Samenbibliothek mitnehmen und zu Hause einpflanzen. So haben sie „ein Stück Bibliothek“ im eigenen Heim.

Bei der bereits erwähnten Jahreshauptversammlung fanden außerdem Ehrungen und Neuwahlen statt, über die die wiedergewählte Schriftführerin Gabriele Schaaf diese Redaktion detailliert informierte. Karin Jung wurde zur neuen Besitzerin gewählt, da Walter Schmitthäuser nicht mehr zur Wahl antrat. Inge Ockert, Annemarie Böhl sowie Michael Wunderak wurden in ihren Ämtern als Besitzer bestätigt. Christa Weißenbach wurde neue Revisorin, da Wolfgang Jakoby turnusgemäß ausschied.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2