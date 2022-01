Sitzung des Rats soll weiter stattfinden

Die nächste Sitzung des Ilvesheimer Gemeinderats am Donnerstag, 27. Januar, soll wie geplant in Präsenz stattfinden. Bürgermeister Andreas Metz erteilte damit dem Wunsch des Grünen-Fraktionschefs Michael Haug eine Absage. Dieser hatte gefordert, angesichts der Corona-Lage die Sitzung abzusagen oder digital stattfinden zu lassen. Die Grünen hatten ihre Forderungen bereits bei vergangenen Treffen wiederholt vorgebracht.

Der Rathauschef verweist in seiner Antwort darauf, dass die Verwaltung bisher in keinem Bereich auch nur einen „einzigen Fall einer Neuinfektion während der Ausübung ihrer Tätigkeiten erlebt“ habe. Solange es die Corona-Verordnung des Landes ermögliche, werde man Sitzungen in Präsenz abhalten. tge

