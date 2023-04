Politischer Vormittag

Nach längerer Pause findet demnächst wieder der „Politische Frühschoppen bei Bernhard“ in Ilvesheim statt. Das teilte die Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands, Sandra Bühler, mit. Die Veranstaltung in der Dammstraße 9 findet am Sonntag, 16. April, ab 11 Uhr statt – „in lockerer Runde und gemütlicher Atmosphäre“, wie Bühler schreibt.

Bei dem Treffen wird auch der vom CDU-Gemeindeverband unterstützte Bürgermeister Andreas Metz (parteilos) zu Gast sein. Er tritt bei der Bürgermeisterwahl am 7. Mai erneut an. Wie Bühler weiter ausführt, wird es für interessierte Bürger die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen und kommunalpolitische Themen zu diskutieren. Außerdem werden zum Frühschoppen der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Föhr und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Karl Lamers (CDU) erwartet. tge