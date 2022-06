„Kunst im öffentlichen Raum“ ist in Ilvesheim an der Hochwassermauer in der Seckenheimer Straße zu sehen. Das Auge soll etwas zu tun haben, so die beiden Ilvesheimer Künstler Anna Siebert und Marius Ohl. Ihr Werk aus architektonisch kubistischen Elementen und organischen Zusammenhängen sowie einer Mischung aus figürlicher und abstrakter Malerei stellt keine homogene Fläche dar. Der Impuls war

...