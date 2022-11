„Kultur im Dunkeln“ in Ilvesheim: Auftritt von Jan Plewka aus "Sing meinen Song"

Ilvesheim. Es wird wieder dunkel – und musikalisch. Am Dienstag, 15. November, steht das nächste Konzert in der Reihe „Kultur im Dunkeln“ an. Ab 20 Uhr treten Plewka und Schmedtje in der Schlossschule in Ilvesheim auf. Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr, die Karten kosten 20 Euro. Das besondere an der Konzertreihe: Die Aufführung findet komplett im Dunkeln statt, so können sich die Besucherinnen und Besucher auf das Hörerlebnis konzentrieren.

Jan Plewka werden einige aus der Fernsehshow „Sing meinen Song“ kennen. Gemeinsam mit Marco Schmedtje, seinem Freund und langjährigen musikalischen Weggefährten, lässt er sich bei seinem Auftritt musikalisch quer durch die Jahrzehnte treiben. Lieder wie „Material Girl“ von Madonna oder „Let‘s Dance“ von David Bowie werden dabei auf ihren Kern reduziert und durch Plewkas markante Stimme besonders in Szene gesetzt. red

Info: Eintrittskarten unter Telefon: 0621/496 90