Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neujahrsempfang (mit Fotostrecke) Ilvesheimer Fasnachter reißen den Schlüssel an sich - Bürgermeister mit nachdenklichen Worten

Gute Laune nach drei Jahren Corona-Zwangspause: Beim Neujahrsempfang in Ilvesheim nahm Bürgermeister Metz die Machtübergabe an die Fasnachter gelassen. In seiner Rede behandelte er viele Themen - bei einem wurde er besonders ernst