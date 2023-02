Mannheimer Morgen Plus-Artikel "Die lachende Insel" Fasnachtszug fährt am Sonntag durch Ilvesheim

Am Sonntag rollt der Fasnachtszug mit 63 Nummern durch die Straßen der Inselgemeinde. Ein historisches Fahrzeug der Feuerwehr fährt vorneweg. Was auf die Narren und Närrinnen ab 14.11 Uhr in Ilvesheim noch so zukommt