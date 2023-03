Darum will die Giganetz in Ilvesheim manche Plakate wieder abhängen

Wer derzeit in Ilvesheim unterwegs ist, kann sie gar nicht übersehen: die Plakate der Deutschen Giganetz. Das Unternehmen möchte in der Inselgemeinde Glasfaser verlegen und wirbt daher aktuell um Kunden. Allerdings könnte es bald eng werden, was die Aufhänge-Möglichkeiten für Plakate angeht. Denn ab 1. April dürfen auch die Bürgermeister-Kandidaten mit Plakaten für sich werben. Die Wahl findet am 7. Mai statt, bisher gibt es vier Bewerber.

Nun hat die Deutsche Glasfaser angekündigt, ihre Menge an Plakaten zugunsten der Bürgermeister-Kandidaten zu reduzieren. Dies sei bereits „zu Beginn der Vermarktungsaktivitäten (...) mit der Kommune besprochen“ worden, teilte ein Sprecher auf Anfrage des „MM“ mit. Man setze in dieser Zeit „verstärkt auf andere Medien“, um für den Glasfaserausbau zu werben.

Die aktuelle Vorvermarktung laufe gut und man befinde sich „im Soll“. Bis 29. Mai will das Unternehmen eine Quote von 35 Prozent der Ilvesheimer Haushalte erreichen. Sobald die 20 Prozent geschafft sind, veröffentlicht die Firma diese Zahl auf der Internetseite deutsche-giganetz.de/ilvesheim und aktualisiert sie danach laufend. Demnächst will das Unternehmen außerdem am Wochenmarkt auf dem Chécy-Platz sowie bei weiteren Veranstaltungen im Ort präsent sein. Wer sich für einen Glasfaser-Anschluss entscheidet, schließt mit der Giganetz einen Telefon- und Internetvertrag für mindestens zwei Jahre ab.

Vereinzelt Beschwerden

In jüngster Zeit gab es in Ilvesheim auch vereinzelt Beschwerden über das Verhalten von Giganetz-Mitarbeitern. Auf Nachfrage des „MM“ versichert der Sprecher, dass man die Berichte sehr ernst nehme: „Erlangen wir Kenntnis über Fehlverhalten von Kolleginnenoder Kollegen, gehen wir diesen Hinweisen nach und suchen auch nach einer raschen Lösung des Problems, zum Beispiel durch Nachschulungen.“