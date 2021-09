Haben die denn fast alle einen Knall? Dieser Eindruck drängt sich von Anfang an auf: Da wird gestritten, mit Worten verletzt und selbstbemitleidet, dass es nur so kracht. Das Publikum wird Zeuge eines erbitterten Konkurrenzkampfes, der letztlich aber nur Sehnsüchte kaschiert. Oder Geltungsdrang. Die Bühne in der Ilvesheimer Mehrzweckhalle ist nämlich der 16. Stock eines Bürohochhauses. Die

...