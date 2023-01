Bauarbeiten in Ilvesheimer Hebelstraße haben begonnen

Die Barrikaden stehen, ein Hügel aus Sand und Erde ist aufgeschüttet, die erste Asphaltschicht bereits zum Teil entfernt: In der Ilvesheimer Hebelstraße haben die Bauarbeiten begonnen. In der ersten Phase wird ein Abwasserkanal verlegt. Bisher gibt es dort noch keinen. Mit dem neuen Bauwerk soll der Bereich besser gegen Starkregenereignisse gewappnet sein. In der ersten Bauphase ist die

...