Winterlinde in Hirschberg zu Ehren von Uli Sckerl gepflanzt

Der am 14. Februar 2022 nach schwerer Erkrankung verstorbene Uli Sckerl (kleines Bild) hinterlässt tiefe Spuren. Er hat in seinem jahrzehntelangen Wirken Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker bewegt und motiviert. Dementsprechend nachdenklich und persönlich fielen die Reden bei der vom Ortsverband der Hirschberger Grünen organisierten Gedenkfeier am neuen Wasserwerk aus. Vorsitzender Thomas Herdner begrüßte dazu auch Weggefährten Sckerls aus Hemsbach, Ilvesheim, Schriesheim und Weinheim. Mit einem Chanson von Jacques Brel stimmte Akkordeonspieler Helmut Kadel aus Hornbach die 25 Trauergäste ein. Bürgermeister Ralf Gänshirt kannte Sckerl seit Jahrzehnten als Gemeinde- und Kreisrat sowie als Landespolitiker: „Für mich war er ein brillanter Redner, ein streitbarer Mensch und ein grüner Vorkämpfer. Er war für mich Abgeordneter und Kümmerer mit großer Präsenz in der Gemeinde. Für mich war er ein Vorbild.“

Großer Einsatz und Wissen

Die einstige Hirschberger Gemeinderätin Gerda Merkel saß jahrelang neben Sckerl im Gemeindeparlament: „Er hatte eine wichtige Rolle bei meiner politischen Sozialisation. Sein Einsatz und sein Wissen haben mich sehr beeindruckt“, würdigte Merkel das politische Schwergewicht.

„Haltung gegen Rechts zeigen“

Sckerls Nachfolgerin im Landtag, Fadime Tuncer, zeigte sich ebenfalls tief bewegt: „Du fehlst uns. Du hast eine große Lücke hinterlassen. Unsere Aufgabe ist, sein Andenken zu wahren und genauso wie er Haltung, etwa gegen Rechts, zu zeigen.“

Tuncer lobte vor allem seine „zusammenführende Art“. Auch seine Arbeit als Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Land sei herausragend gewesen. Ihm sei es immer um den Menschen gegangen: „Auch diesen Auftrag sollten wir als Vermächtnis ansehen“, erklärte Tuncer.

Für die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner war Uli Sckerl ein Mensch, den sie immer um Rat fragen konnte: „Er gab immer eine Orientierung und eine glasklare Haltung. Gleichzeitig war er sehr pragmatisch. Attacke konnte er auch, allerdings ohne die Brücken einzureißen.“ Für sie sei er ein „überzeugter Demokrat“ gewesen, der leider viel zu früh gestorben sei, betonte Brantner in ihrer Würdigung.