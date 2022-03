Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Römerstraße in Heidelberg einspurig gesperrt

Heidelberg. Wegen eines Wohnungsbrandes in der Heidelberger Römerstraße, zwischen den Einmündungen Gleisdreieck und Hebelstraße, mussten die Hermann-Maas-Brücke in Fahrtrichtung Rohrbach und die Hebelstraße, ab Einmündung Czernyring in Fahrtrichtung Franz-Knauff-Straße gesperrt werden. Die Hebelstraße ist derzeit wieder befahrbar. Die Römerstraße allerdings nur einspurig in Richtung Rohrbach.

Der Brand entstand laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen kurz nach 12.30 Uhr im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg hat das Feuer bereits gelöscht. Alle 14 Bewohner verließen das Haus rechtzeitig. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.