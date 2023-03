Vogelgrippe-Schutzmaßnahmen im Heidelberger Zoo aufgehoben

Heidelberg. Nach knapp einem Monat können Besucher des Heidelberger Zoos dort auch wieder die Vogel-Volieren besichtigen. Wie der Zoo mitteilt, hat das Veterinäramt Heidelberg die Aufstallungspflicht für Vögel im Rahmen der Vogelgrippe-Vorsorge zum 1. April beendet. Anfang März waren die Tiere in geschützte Innenbereiche gebracht worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den nächsten Tagen werden die Vögel nach und nach wieder in ihre gewohnten Umgebungen zurückkehren. Derzeit werden die Außenvolieren vorbereitete und die abgelassenen Teiche gesäubert. Zuerst werden Küstenparonama und Sichler-Voliere mit den Vogelarten Inkaseeschwalbe, Waldrappe und Roter Sichler geöffnet. Mandschurenkraniche, Flamingos und Pelikane müssen sich noch ein paar Tage gedulden, bis die Seen und Teiche wieder komplett gefüllt sind.

Die Aufstallungspflicht wurde Anfang März beschlossen, weil im Stadtkreis von Heidelberg zwei tote Möwen gefunden worden waren, bei denen das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen wurde.