Turmspitze der Heidelberger Universitätsbibliothek gestohlen

Heidelberg. In Heidelberg ist die Turmspitze der Universitätsbibliothek gestohlen worden. Unbekannte Täter sollen zwischen dem 3. Und 15. November die Spitze in der Altstadt entwendet haben, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich haben sie dafür ein Baugerüst benutzt, das wegen Sanierunsgarbeiten an der Uni aufgestellt war.

Aufgrund des Gewichts der Turmspitze, geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter an dem Diebstahl beteiligt waren. Des Weiteren soll für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein. Die Turmspitze ist aus Kupferblech und etwas über zwei Meter hoch. Der Wert soll bei rund 5000 Euro liegen. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06221 1857-0.