Tritte und Schläge in Heidelberg: Unbekannte überfallen Teenager

Heidelberg. Drei Unbekannte haben am Samstagmorgen einen 16-Jährigen in der Heidelberger Kurfürstenanlage überfallen und seinen Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 6.30 zu dem Überfall an der Bushaltestelle an der Lessingstraße. Zwei Täter schlugen plötzlich auf den Jugendlichen ein und traten ihn. Ein dritter stahl dabei seinen Geldbeutel aus der Hosentasche. Anschließend schlugen die Täter nochmal auf den 16-Jährigen ein und flüchteten dann in Richtung Hauptbahnhof.

Die Polizei beschreibt die Täter folgendermaßen: die Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sein und nordafrikanischer Herkunft. Einer der Männer war dünn und hatte eine Narbe an der Wange. Er trug nach hinten gegelte lange Haare und war bekleidet mit einer weißen Jacke und blauen Jeans mit Rissen. Der zweite Täter war etwa 1,70 Meter groß, kräftig und war mit einer schwarzen Calvin-Klein-Jacke und Jeans bekleidet. Der dritte Täter, der den Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen hat, war von dünner Statur.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.