Trauer ohne Worte: Requiem zum Jahrestag der Amoktat

Am 24. Januar 2022 tötet ein 18-Jähriger die 23 Jahre alte Studentin Marie-Luise Jung in einem Hörsaal der Heidelberger Universität, weitere Menschen werden durch die Schüsse verletzt. Am Jahrestag der Amoktat im Neuenheimer Feld haben Universität und Studierende nun am Dienstagabend in Heidelberg die Musik sprechen lassen. In einer bewegenden Stunde erlebten mehrere Hundert Zuhörer mit, wie der Universitätschor unter Leitung von Universitätsmusikdirektor Michael Sekulla das Requiem d-Moll op. 48 des französischen Komponisten Gabriel Fauré (1845-1924) aufführte. In der Aula der Neuen Universität in der Altstadt spielte Maria Mokhova als Solistin an der Orgel. An der Gedenkfeier nahmen auch Wissenschaftsministerin Petra Olschowski und Finanzminister Danyal Bayaz teil. miro (Bild: Philipp Rothe)

