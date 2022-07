Tovertafeln gespendet

St. Leon-Rot. Im Rahmen der Förderaktion „Greifbares Glück – Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren“ hat die Dietmar-Hopp-Stiftung im Juli zum achten Mal zehn Tovertafel-Pakete an Senioreneinrichtungen gespendet. „Wir sind begeistert, wie unsere Bewohner mitmachen und aufblühen“, sagt Anke Welscher, Leiterin des Caritas-Seniorenzentrums St. Leon-Rot, die eine Tovertafel erhalten hat.

Rund 30 Spiele, die die Tovertafel umfasst, machen Spaß und trainieren Fähigkeiten, die im Alter nicht mehr selbstverständlich sind. Tovertafeln gingen an das Agaplesion Haus Johannes Heppenheim, das Johanniter-Pflegezentrum Ilvesheim, das Evangelische Altenheim Ludwigshafen, das Otto Bauder Haus in Mannheim, die Seniorenresidenz Niederfeld, das Caritas Altenzentrum Neustadt, Haus Stammberg in Schriesheim, das ASB Altenhilfe-Zentrum Sinsheim, das Astor-Stift-Pflegezentrum Walldorf und Haus Silberberg in Wiesloch. red