Heidelberg. Eine psychisch auffällige Person hat am Mittwochmittag einen Polizeigroßeinsatz in Heidelberg ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, kam es wegen des Einsatzes am Mittwochnachmittag am Karlsplatz zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen am Karlsplatz, der Karlstraße und im Bereich Kisselgasse/ Ecke Hauptstraße sowie im Karlstraße/ Ecke Plankengasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die psychisch auffällige Person hatte laut Polizei das Universitätsgebäude in der Karlstraße betreten und verbale Drohungen gegenüber Studierenden geäußert. Die Polizeikräfte räumten das Gebäude geräumt und sperrten den Bereich großräumig ab. In Folge nahmen sie die Person widerstandslos fest. Nach Beendigung des Einsatzes wurden die Sperrungen nach Angaben der Polizei aufgehoben und für den Personen- sowie Fahrzeugverkehr wieder freigegeben. Laut einem Mitarbeiter vor Ort ist aktuell noch ein Sprengstoffspürhund im Einsatz.