Auf diese Nachricht dürften viele Studentinnen und Studenten in Heidelberg sehnsüchtig gewartet haben: Die Zeughaus-Mensa öffnet nach Pandemie-bedingter Schließung an diesem Freitag wieder für den Publikumsverkehr – und das pünktlich zum 100. Jubiläum der studentischen Kantine. Um den eigenen Geburtstag stilecht zu feiern, finden am Freitag vor allem typisch-bürgerliche Gerichte der 1920er

...