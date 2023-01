Straßenbahn entgleist in Heidelberg - Linien 23 und 24 unterbrochen

Heidelberg. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, eine Straßenbahn zwischen dem Heidelberger Stadtteil Rohrbach und Leimen entgleist. Bei dem Unfall wurden nach ersten Angaben der Polizei Teile der Bahnanlage beschädigt.

Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Fahrgäste befanden sich keine an Bord. Für die Bergung der entgleisten Bahn befindet sich ein Schwerlastkran im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten, welche voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern werden, muss der Schienenverkehr in Richtung Leimen sowie Teile der B3 gesperrt werden.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Morgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, seien die Strecke der Linie 23 und 24 aufgrund des Unfalls unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Heidelberg S-Bahnhof Weststadt/Südstadt und Leimen Friedhof wurde eingerichtet.