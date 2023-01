Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz So kam eine Heidelbergerin mit gefälschtem Zeugnis an einen Studienplatz in Mannheim

Soziale Arbeit war ihr Traumstudium. Doch weil die Noten nicht reichten, frisierte eine heute 31-Jährige 2016 ihr Abschlusszeugnis. Nach sechs Semestern in Mannheim flog der Schwindel auf