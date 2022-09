Schwerer Unfall

Heidelberg. Einsatzkräfte sind am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen den Heidelberger Stadtteilen Rohrbach und Emmertsgrund ausgerückt. Dort kollidierten die Fahrzeuge einer 82 Jahre alten Seniorin und einer 40-jährigen Frau. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Vormittag gegen 11.05 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim war die 82-jährige Frau zuvor auf einem landwirtschaftlichen Weg unterwegs, als sie in die Straße Am Götzenberg einbog. Im Kurvenbereich kam es dabei zum Zusammenstoß mit der 40-jährigen Ford-Fahrerin. Dabei wurden die Insassen teilweise eingeklemmt, schreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Um diese aus den Fahrzeugen zu befreien, musste die Feuerwehr anrücken.

Keine Lebensgefahr

Die 82 Jahre alte Seniorin und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Auch die 40-jährige Frau wurde bei dem Unfall verletzt und wurde in eine nahe gelegene Klinik eingeliefert.

„Die Schwere der Verletzungen sind bislang nicht bekannt, eine Lebensgefahr ist jedoch bei allen Beteiligten auszuschließen“, so die Polizei am Nachmittag. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße war während der Bergungsarbeiten gesperrt und konnte ab 12.50 Uhr wieder freigegeben werden. vs