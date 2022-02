Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg. Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg am Dienstag schwer verletzt worden. Der 53-Jährige war laut Polizei gegen 13.45 Uhr in der Altstadt im Schloss-Wolfsbrunnenweg von der Neuen Schloßstraße in Richtung Elisabethenweg unterwegs. In einer Linkskurve habe sich am rechten Fahrbahnrand eine Baustelle befunden, die durch ein Absperrgitter gesichert war. Das Gitter war jedoch laut Polizei geöffnet worden und ragte in die Fahrbahn hinein. Der Radfahrer habe es zu spät entdeckt, prallte dagegen und stürzte mit dem Kopf auf die Fahrbahn.

Obwohl er einen Helm getragen hatte, erlitt er schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Kopfverletzungen, teilte die Polizei mit. Eine zufällig vorbeifahrende Ärztin kümmerte sich vor Ort um ihn. Danach kam er in ein Krankenhaus und wurde operiert.

Da der genaue Unfallablauf noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere dazu, wer wann die Baustellenabsperrung geöffnet hat und wie lange die Absperrung geöffnet war und in die Fahrbahn hineinragte. Außerdem, ob ein Container abgestellt oder abgeholt wurde und ob weitere Verkehrsteilnehmer an der geöffneten Baustellenabsperrung vorbeigefahren sind. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.