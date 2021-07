Protest gegen geplante Erdgas-Pipeline

Heidelberg. „Erdgas verfeuert unsere Zukunft“ ist in schwarzer Schrift auf dem pinkfarbenen Transparent zu lesen. Daneben prangt ein Totenkopf. Zwischen 75 und 100 Menschen haben am Samstag in Heidelberg gegen eine geplante Erdgas-Pipeline demonstriert, die durch die Stadt am Neckar verlaufen soll. Auch gegen den Bau eines Erdgasheizwerkes richtete sich der Protest, zu dem die Aktivisten von Extinction Rebellion aufgerufen hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben in den vergangenen Wochen die Folgen der Klimakrise mit den eigenen Augen gesehen“, sagte Pressesprecher Nils Urbanus mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe im Westen und die gehäuften Starkregen-Ereignisse. „Das allerletzte, was wir jetzt gebrauchen können, sind neue fossile Energien. Für das Klima ist Erdgas dank des Methans genauso schlimm wie Kohle. Laut einer neuen Studie von Energy Watch sogar teilweise 40 Prozent schlimmer“, sagte er.

Auf der Neckarwiese gestartet

Die Demonstranten zogen von der Neckarwiese auf die Theodor-Heuss-Brücke, die sie führ mehrere Minuten angemeldet blockierten. Nach Angaben eines Polizeisprechers dauerte die Sperrung etwa zehn bis 15 Minuten. Anschließend ging es weiter über den Bismarckplatz und durch die Hauptstraße zum Friedrich-Ebert-Platz. „Insgesamt hat die Aktion etwa zwei Stunden gedauert“, sagte Urbanus. Die Teilnehmer hatten Pappschilder mit verschiedenen Motiven gebastelt. Es wurde ein Brief des argentinischen Umweltaktivisten Esteban Servat vorgelesen, der in Berlin im Exil lebt. „Viele deutsche Unternehmen machen überall auf der Welt Dinge, die bei ihnen zuhause nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel das Fracking“, hieß es darin.

„Die fossile Lobby versucht uns seit Jahren zu verkaufen, dass Erdgas eine nötige Brückentechnologie sei. Aber sauberes Gas ist eine dreckige Lüge“, betonte Urbanus. „So ein Klimakiller zerstört unsere Zukunft und den brauchen wir nirgends – erst recht nicht in Heidelberg.“ Die geplante Gasleitung ist ein Projekt der terranets bw, einer Tochter des Energiekonzerns EnBW. Die 250 Kilometer lange Pipeline soll von Lampertheim über Heidelberg und Heilbronn nach Bissingen in Bayern führen. Das Vorhaben ist umstritten. jei

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2