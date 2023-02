Preissenkungen bei den Stadtwerken Heidelberg

Heidelberg. Für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Heidelberg sinken die Grundversorgungspreise bereits zum 1. April 2023 wieder, nachdem die Preise zum 1. Januar 2023 angehoben werden mussten. Die Stadtwerke Heidelberg haben ihre Beschaffungsstrategie umgestellt, damit die Kundinnen und Kunden ebenfalls von den sinkenden Preisen an den Handelsmärkten profitieren, teilte der kommunalen Energieversorger am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Mit der preislichen Entspannung an den Energiemärkten seit Herbst 2022 hat das Unternehmen neben der langfristigen Beschaffung auch kurzfristigere Beschaffungen zu günstigeren Konditionen realisiert. „So können wir sinkende Preise mit geringerem zeitlichen Versatz an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben“, sagt Michael Teigeler Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie.

Beim Gas können die Stadtwerke Heidelberg den Arbeitspreis in der Grundversorgung um 4,34 ct/kWh brutto (4,05 ct/kWh netto) senken. Bezogen auf einen jährlichen Verbrauch von 18.000 kWh sinken die monatlichen Gaskosten um 65 Euro brutto (61 Euro netto) beziehungsweise um 17,35 Prozent, teilt das Unternehmen mit. Hinzu kommt die Entlastung durch die Gaspreisbremse. Beim Strom senkt der regionale Energieversorger den Arbeitspreis in der Grundversorgung um 3,52 ct/kWh brutto (2,96 ct/kWh netto). Bezogen auf einen jährlichen Jahresverbrauch von 2.500 kWh verringern sich die jährlichen Stromkosten dadurch um rund 88 Euro beziehungsweise um 5,32 Prozent. Hinzu kommt die Entlastung durch die Strompreisbremse.

Blick geht schon Richtung nächsten Winter

Die Energiekrise sei jedoch noch nicht überwunden und der Energiemarkt unterliege weiter Schwankungen. Nach wie vor trage jede eingesparte Kilowattstunde dazu bei, die eigenen Kosten zu senken und die Lage auf den Energiemärkten weiter zu entspannen. „Darüber hinaus hilft uns jede Einsparung heute, um auch auf den nächsten Winter gut vorbereitet zu sein“, betont der Energiegeschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg. Angebote zum Energiesparen bietet der kommunale Energieversorger weiterhin unter www.swhd.de/jetztenergiesparen.