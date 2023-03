Poller sind fertig: Heidelberger Bahnstadt-Zentrum endgültig autofrei

Heidelberg. Das Bahnstadt-Zentrum ist autofrei: Die Poller am Langen Anger auf Höhe der Grundschule Bahnstadt sind fertiggestellt. Die schlanken, mechanischen Poller verhindern fortan eine Durchfahrt für motorisierte Fahrzeuge, während Fahrradfahrende diese problemlos passieren können. Rettungsfahrzeuge können die Poller im Notfall öffnen und den Langen Anger passieren. Das Bahnstadt-Zentrum wird damit endgültig autofrei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gadamerplatz und die Pfaffengrunder Terrasse wachsen damit zusammen, so wie es der vom Gemeinderat beschlossene Rahmenplan für die Stadtteilentwicklung vorsieht. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende können sich in Zukunft zwischen Gadamerplatz, Pfaffengrunder Terrasse und Promenade bewegen, ohne auf motorisierten Verkehr zu treffen. Dieser wird über den Czernyring und die Grüne Meile geführt. Dort soll dann im Sommer 2023 auch die Ampelanlage an der Ecke Da-Vinci-Straße in Betrieb gehen.