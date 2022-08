Partyreihe für junge Menschen in Heidelberg - „Feierbad“ geht ab Freitag weiter

Heidelberg. Die Party geht weiter: Ab Freitag, 5. August, wird auf der Fläche neben dem Tiergartenschwimmbad wieder gefeiert. Beim „Feierbad“ – der dritten Runde der Party-Reihe für junge Menschen in Heidelberg – soll insbesondere die Zielgruppe der 16- bis 18-Jährigen ein Open-Air-Format zur eigenen Mitgestaltung bekommen. Vom 5. August bis zum 11. September wird es Partys unter freiem Himmel geben. Der Eintritt ist frei und die Getränkepreise werden moderat gestaltet. „Wichtig ist uns bei der Konzeption, dass die Jugendlichen selbst bei der Programmplanung und Werbung für das Feierbad mitwirken. Sie wissen am besten, was angesagt ist und wo sich ihre Altersklasse informiert“, sagt Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp.

