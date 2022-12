Neuzugang lebt sich gut in Heidelberger Elefanten-WG ein

Heidelberg. Seit Sommer können die Besucherinnen und Besucher des Heidelberger Zoos ein neues Tier bestaunen: Kurz nach dem Auszug von Elefant Tarak kam sein Nachfolger Minh-Tan in dem Tierpark an. Der Zoo teilt mit, dass sich die vier jungen Elefantenbullen inzwischen als harmonische Gruppe präsentieren. "Wie in jeder Gemeinschaft, mussten sich die Elefanten in den vergangenen Monaten aneinander gewöhnen, neue Freundschaften knüpfen und herausfinden, wer der künftige Chef der Gruppe sein wird", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Jüngste im Bunde, Elefant Minh-Tan ist oft abwechselnd mit Ludwig oder Yadanar Seite an Seite unterwegs und auch mit Namsai versteht er sich gut. Insbesondere Yadanar wirkt für die Tierpfleger seit Taraks Auszug ausgeglichener. Unangefochtener Chef der Gruppe ist eindeutig Elefant Ludwig.