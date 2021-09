Masterplanung geht weiter

Heidelberg. Es wird weiter am Masterplan für das Neuenheimer Feld gebastelt: Nach den Phasen „Vorprozess“ und „Planungsatelier“ läuft nun die „Konsolidierungsphase“. Die Planungsbüros Astoc und Höger legen je einen Entwurf für die zukünftige Entwicklung des Campus vor – am Donnerstag, 23. September, ab 18 Uhr im Hörsaalgebäude Im Neuenheimer Feld 252.

Zur gleichen Zeit startet laut Mitteilung der Stadt die Online-Beteiligung (www.masterplan-neuenheimer-feld.de). Dort besteht die Möglichkeit, sich bis 7. Oktober 2021 über die Entwürfe zu informieren und sie zu kommentieren. Das öffentliche Interesse am Masterplanverfahren war bisher sehr hoch. Seit der Auftaktveranstaltung im April 2018 bis heute haben sehr viele interessierte Menschen über mehr als drei Jahre hinweg an zahlreichen Beteiligungsveranstaltungen teilgenommen – sowohl an Präsenz- als auch an Online-Angeboten.

Ein weiterer Baustein der Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Ausstellung der Modelle und Entwürfe am 23. und 24. September im Hörsaalgebäude Im Neuenheimer Feld 252 und vom 4. bis 7. Oktober im Dezernat 16. Auch dabei können Interessierte ihre Anregungen online einbringen.

Welche Entwurfsbausteine der beiden Mobilitätskonzepte bedeuten für den Stadtteil besondere Vorteile oder Nachteile? Das wird eine der Fragen sein, die sowohl im Rahmen der Online-Beteiligung als auch beim Stadtteilgespräch am 5. Oktober diskutiert werden können.

Zum Abschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung in dieser Phase tagt das Forum am 12. und 13. Oktober. Auf Basis der Ideen und Anregungen diskutieren die Forumsmitglieder die Entwürfe und geben ihre Empfehlungen an den Gemeinderat.

Das „Forum Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen“ wirkt an der inhaltlichen Erarbeitung des Masterplans mit. Mit seinen Empfehlungen berät es die Projektträger und den Gemeinderat. Das Gremium zählt 85 überwiegend ehrenamtliche Mitglieder aus Institutionen und Nutzergruppen des Neuenheimer Feldes, des Handschuhsheimer Feldes, Bürgerinnnen und Projektträger. Die Zusammensetzung hat der Gemeinderat beschlossen. miro