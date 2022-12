Kerzen lösen in Heidelberg Brand aus

Heidelberg. Wegen starker Rauchentwicklung sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend zum Heidelberger Botheplatz ausgerückt. Nach Angaben der Polizei haben dort abgebrannte Kerzen in der Wohnung einer 30-Jährigen einen Tisch in Brand gesetzt. Die Bewohnerin habe zuvor vergessen die Kerzen zu löschen, bevor sie ihre Wohnung verließ. Das Feuer konnte kurz nach 19 Uhr gelöscht werden, allerdings bleibt die Wohnung aufgrund der Verrußungen zunächst unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von knapp 5.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1