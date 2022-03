Infos über Ausbildung in Stadtverwaltung

Heidelberg. Mit einer neuen Karriereseite im Internet und einem Instagram-Kanal will Heidelberg um Personal werben. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, gibt es dort Informationen zur beruflichen Laufbahn bei der Verwaltung, zu Stellenangeboten oder Ansprechpersonen. Auf Instagram stehen die Themen Ausbildung und duales Studium im Vordergrund. Der Kanal solle insbesondere junge Menschen auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft ansprechen, hieß es weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt arbeiten bei der Stadt Heidelberg Beschäftigte in mehr als 50 Berufsfeldern, so die Stadt. Auf der neuen Karriereseite finden Interessierte Stellenangebote, eine Übersicht zu ganzjährig gesuchten Stellen, Kontaktdaten für eine Initiativbewerbung und eine Checkliste mit Tipps, was eine Bewerbung enthalten sollte.

Auf dem Instagram-Kanal (ausbildung_heidelberg) gibt die Stadt Einblicke in die Ausbildung und das duale Studium bei der Verwaltung. Unter anderem erklären Auszubildende und Studierende in Videos, warum sie sich für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Stadt entschieden haben.

Für das duale Studium ab dem 1. September sind zudem noch Bewerbungen für die Studiengänge Informationswissenschaften, Public Management und Digitales Verwaltungsmanagement möglich. her

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2