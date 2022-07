Hohe Ehre für Werner Pfisterer

Heidelberg. Für sein jahrzehntelanges politisches und soziales Engagement ist Werner Pfisterer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Wie die Stadt Heidelberg am Freitag mitteilte, sei die höchste Anerkennung für Verdienste um das Gemeinwohl durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Thomas Strobl, im Spiegelsaal des Gebäudes Prinz Carl überreicht worden. Daneben würdigte auch Oberbürgermeister Eckart Würzner die Verdienste des 72-jährigen Heidelbergers.

Thomas Strobl (l.) gratuliert Werner Pfisterer (mit Ehefrau Gabriele). © Stadt

Pfisterer gehört seit 1989 dem Gemeinderat seiner Heimatstadt an. Von 1996 bis 2011 vertrat er als Landtagsabgeordneter in Stuttgart die Interessen der Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Heidelberg. Darüber hinaus engagierte er sich ehrenamtlich in vielen Gremien, für die Universität und das Universitätsklinikum Heidelberg sowie für die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg.

Immer noch an der Uni tätig

„Politik war, als Feinmechaniker-Meister, eigentlich in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen“, erläuterte Werner Pfisterer in seiner Dankesansprache: „Es hat mir aber immer sehr viel Spaß gemacht, ehrenamtlich und hauptamtlich Politik zu machen.“ Er habe dafür nie eine große öffentliche Ehrung gewollt – freue sich nun aber sehr über diese.

Innenminister Strobel betonte, dass in Pfisterers Zeit als Abgeordneter das Land im Wahlkreis Heidelberg etwa eine Milliarde Euro investiert habe. „Auch an dieser gigantischen Summe kann man ablesen, wie intensiv und vor allem wie erfolgreich sich Werner Pfisterer für seinen Wahlkreis Heidelberg eingesetzt hat.“

Bis heute bringe Pfisterer seine Kenntnisse und Erfahrungen in sein Engagement für die Universität Heidelberg und das Universitätsklinikum Heidelberg ein, hieß es weiter von der Stadt. So sei er Kuratoriumsmitglied eines Förderkreises sowie ehrenamtliches Mitglied des Kuratoriums einer Stiftung. her